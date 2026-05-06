Lotta alla Xylella audizione alla Camera per l' assessore Paolicelli | In Puglia un Piano da 300 milioni di euro

L'assessore regionale ha partecipato a un'audizione alla Camera per affrontare la questione della Xylella in Puglia. Ha riferito che sono stati messi a disposizione circa 300 milioni di euro per il Piano di intervento, specificando che le risorse vengono impiegate in modo concreto ed efficace. Ha inoltre sottolineato che, grazie a queste azioni, si stanno ottenendo risultati significativi, pur riconoscendo che alcune criticità rimangono da risolvere.

“Stiamo utilizzando in maniera concreta ed efficace tutte le risorse disponibili per contrastare la Xylella e rigenerare il nostro patrimonio olivicolo, con risultati importanti, ma anche con la piena consapevolezza delle criticità ancora da superare. Oggi possiamo dire che il Piano ha raggiunto.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Commissione Politiche Agricole, l'assessore Paolicelli: "Accolte richieste della Puglia, confronto con il Governo"Durante il tavolo di lavoro sono stati affrontati i temi dei principali dossier aperti per il comparto agricolo e della pesca, con particolare... Agricoltura in Puglia, l'assessore Paolicelli disegna il futuro: "La terra è il nostro motore di sviluppo"È pronto ad affrontare tutte le sfide che l'attualità impone, dalla Xylella alla concorrenza dei mercati esteri, passando per le emergenze degli... Panoramica sull’argomento Lotta alla Xylella, Barbuto (M5S) presenta mozione per rafforzare la difesa degli ulivi calabresiLa Consigliera Elisabetta Barbuto (M5S) presenta una mozione per potenziare i servizi fitosanitari. «Piano regionale urgente e pulizia dei terreni obbligatoria per evitare il disastro pugliese». cosenzapost.it Xylella, audizione in Commissione Agricoltura. Gatta: Difendere il patrimonio olivicolo pugliese è una prioritàXylella, audizione in Commissione Agricoltura: Difendere il patrimonio olivicolo pugliese è una priorità Si è svolta oggi, in Commissione Agricoltura della Regione Puglia, l’audizione dell’assessore ... statoquotidiano.it