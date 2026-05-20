Europa | piano da 200 miliardi per la sovranità digitale con 5 Gigafactory
L’Unione Europea ha annunciato un piano di 200 miliardi di euro per rafforzare la sovranità digitale, includendo la realizzazione di cinque Gigafactory nel continente. Il progetto mira a sostenere lo sviluppo delle tecnologie avanzate e a favorire la crescita delle startup europee nel confronto con le aziende americane. I finanziamenti saranno distribuiti in settori industriali chiave, con un focus particolare sull’adozione dell’intelligenza artificiale e sulle infrastrutture digitali di ultima generazione.
? Domande chiave Come faranno le startup europee a competere con i colossi americani?. Quali settori industriali riceveranno i primi finanziamenti per l'adozione dell'IA?. Perché la mancanza di un mercato unico del capitale frena l'Europa?. Chi controllerà i rischi di perdita di controllo dei modelli avanzati?.? In Breve Programma InvestAI punta ad attirare 20 miliardi di euro da investitori privati.. Cloud and AI Development Act triplicherà i data center in 5-7 anni.. AI Office eserciterà poteri formali di intervento a partire dal 2 agosto.. Budget di 1 miliardo di euro stanziato per soluzioni nel settore pubblico.. A Milano, durante l’AI... 🔗 Leggi su Ameve.eu
AFRICA POWERS THE GLOBAL ECONOMY
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