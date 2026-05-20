Europa | piano da 200 miliardi per la sovranità digitale con 5 Gigafactory

L’Unione Europea ha annunciato un piano di 200 miliardi di euro per rafforzare la sovranità digitale, includendo la realizzazione di cinque Gigafactory nel continente. Il progetto mira a sostenere lo sviluppo delle tecnologie avanzate e a favorire la crescita delle startup europee nel confronto con le aziende americane. I finanziamenti saranno distribuiti in settori industriali chiave, con un focus particolare sull’adozione dell’intelligenza artificiale e sulle infrastrutture digitali di ultima generazione.

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