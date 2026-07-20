Una bocciatura in pieno stile Gallagher, affidata a poche parole e senza troppi giri, come del resto ci ha abituato a fare negli anni. Il riferimento è allo spettacolo andato in scena durante l'intervallo della finale tra Spagna e Argentina, il primo half-time show nella storia di una finale mondiale, pensato dichiaratamente sul modello dei grandi eventi americani e curato da Chris Martin dei Coldplay. Sul palco si sono alternati alcuni dei nomi più importanti della musica internazionale, tra cui Madonna, Shakira, i BTS e Justin Bieber, in uno show prodotto da Global Citizen e legato anche al FIFA Global Citizen Education Fund. Lo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Liam Gallagher boccia il primo half-time show della storia dei Mondiali: «Sembrava un brutto trip»

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