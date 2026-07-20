Liam Gallagher ha commentato negativamente il primo halftime show della storia dei Mondiali, definendolo “un brutto trip”. Il cantautore britannico ha espresso il suo giudizio senza mezzi termini durante un’intervista, criticando lo spettacolo trasmesso durante la finale. Nessun dettaglio sulle reazioni ufficiali o sulle motivazioni, solo la presa di posizione diretta di Gallagher nei confronti dell’evento musicale.

Come sempre poco diplomatico, il cantautore britannico Liam Gallagher non ha nascosto il proprio giudizio sul primo ‘halftime show’ della storia dei Mondiali, andato in scena durante la finalissima. Mentre milioni di spettatori seguivano la sfida tra Spagna e Argentina al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, il frontman degli Oasis ha affidato a X un commento destinato a far discutere. Liam Gallagher sullo show: “È come un brutto trip". This is like a bad trip — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 19, 2026 "È come un brutto trip", ha scritto l'artista britannico durante l'esibizione. Poco dopo ha rincarato la dose con un secondo messaggio ironico: “Per fortuna avevo indossato i miei calzini spirituali, altrimenti quello spettacolo dell'intervallo mi avrebbe fatto perdere la testa ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Liam Gallagher stronca il primo ‘halftime show’ della storia dei Mondiali. “Sembrava un brutto trip”

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