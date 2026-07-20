Un ex deputato del Pd ha dichiarato di temere una sinistra che si avvicina all'islamismo, criticando il passaggio dall’antioccidentalismo al rifiuto dei valori occidentali. Ha accusato i progressisti di abbracciare un estremismo che considera pericoloso. La sua presa di posizione si concentra sulla preoccupazione per un possibile allontanamento dai principi tradizionali e sui rischi di un'influenza crescente di ideologie considerate radicali.

L’ex deputata del Pd Anna Paola Concia: «Dall’antioccidentalismo sfrenato al rifiuto dei nostri valori: l’estremismo abbracciato dai progressisti è pericoloso. Schlein femminista? Marginalizza le meno allineate. Conte si crede Napoleone». Anna Paola Concia, già tenace deputata del Pd, ha abbandonato da tempo il partito.«Ci sono rimasta per trent’anni. Non è stato un addio a cuor leggero». «È un movimento di idee. Condivido le posizioni di Pina: soprattutto su Ucraina, antipopulismo e coraggio riformatore». Un mese fa ha lasciato anche la vicepresidente del Parlamento europeo. «Come hanno fatto recentemente altre donne di carattere ed esperienza: da Marianna Madia a Elisabetta Gualmini». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’ex deputata del Pd Anna Paola Concia: «Mi spaventa questa sinistra pro Islam»

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