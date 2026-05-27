Il Gay Pride di Roma di quest'anno sarà vietato alle organizzazioni ebraiche, tra cui Keshet Italia e Europe, dopo le contestazioni dell’anno scorso, caratterizzate da cori e insulti antisemiti. L’organizzazione dell’evento ha deciso di escludere questi gruppi, definendo questa scelta come una rottura con la natura stessa della manifestazione. Anna Paola Concia ha commentato la decisione, sottolineando la percezione di una “tradita la natura della manifestazione”.

Quest'anno non ci sarà spazio per gli ebrei al Gay Pride di Roma. Dopo le contestazioni dello scorso anno, condite da cori e insulti antisemiti, l'evento che racchiude la galassia Lgbtqia+ ha deciso di chiudere la porta in faccia alle organizzazioni ebraiche di Keshet Italia e Europe. Il motivo? La mancata abiura nei confronti dell'operato di Israele nella Striscia di Gaza. L'evento che nasce con l'obiettivo di sensibilizzare e lottare per i diritti degli omosessuali, e non solo, si è trasformato così nel paradosso assoluto di una minoranza che ne discrimina un'altra. «È tutto tragicamente chiaro – dice al nostro giornale l'ex deputata dem Anna Paola Concia - Gli omosessuali ebrei vengono esclusi in quanto tali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gay Pride di Roma vietato agli ebrei. Anna Paola Concia: "Tradita la natura della manifestazione"

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Multi- SubAfter years of humiliation and abuse, the real heiress comes back for brutal revenge

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