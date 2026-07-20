Una lettera contenente un racconto di sogno destinata a un detenuto in regime di 41 bis è stata sequestrata all’ingresso di un carcere dell’Umbria sud. Il personale di sicurezza ha fermato il documento, ritenendolo pericoloso. La comunicazione non è stata consegnata al destinatario.

Perugia, 20 luglio 2026 – La lettera che raccontava un sogno, destinata a un detenuto in regime di 41 bis, il “carcere duro“, è stata bloccata all’ingresso di un penitenziario dell’Umbria sud dal personale preposto, per motivi di sicurezza. Quel sogno poteva contenere messaggi in codice al detenuto. La vicenda ha scatenato un lungo iter giudiziario che si è concluso con la sentenza della Cassazione, che ha confermato la legittimità del “trattenimento“ della missiva. Il detenuto al 41 bis si è visto respingere il ricorso contro il “fermo“ della lettera prima dal magistrato di Sorveglianza di Spoleto, poi dal tribunale di sorveglianza di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lettera ‘pericolosa’, racconta un sogno: stop alla missiva destinata al detenuto

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