Oltre cento docenti e dottorandi dell’Università di Roma hanno firmato una lettera aperta chiedendo di interrompere immediatamente la ricerca militare negli atenei italiani. La richiesta si rivolge alle autorità accademiche e istituzionali, evidenziando la volontà di sospendere ogni attività di ricerca connessa a applicazioni militari. La lettera rappresenta un’istanza collettiva di dissenso rispetto alla presenza di programmi di ricerca di questo tipo all’interno delle università pubbliche.

Un gruppo di oltre cento docenti e dottorandi della Sapienza Università di Roma ha firmato una lettera aperta che chiede uno stop netto alla ricerca militare negli atenei. Il documento arriva a ridosso delle elezioni di ottobre per il rinnovo della carica di rettore o rettrice. Oggi l'università è guidata da Antonella Polimeni. I firmatari vogliono che il futuro vertice prenda una posizione chiara sulla politica internazionale dell'ateneo.Ricerca militare, la richiesta ai candidati al rettoratoLa lettera, diffusa dal Comitato Sapienza per la Palestina, indica un impegno preciso. Chiede che il nuovo rettore «rinunci a qualsiasi attività di ricerca militare diretta o indiretta e alla collaborazione con istituzioni e soggetti, pubblici e privati, che la praticano». 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Stop alla ricerca militare negli atenei: lettera di 100 docenti della Sapienza

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