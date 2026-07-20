Durante la finale dei Mondiali di calcio, la Famiglia Reale spagnola è apparsa sugli spalti indossando abiti coordinati nei colori della nazionale. La regina ha scelto un abito rosso di un noto stilista, mentre le figlie hanno optato per outfit complementari. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra spagnola. La presenza della famiglia reale sugli spalti ha attirato l’attenzione dei media, grazie anche alla coerenza dell’abbigliamento.

La finale dei Mondiali di calcio, conclusa con la vittoria della Spagna, ha regalato anche un’immagine destinata a rimanere impressa: la Famiglia Reale spagnola riunita sugli spalti, accomunata da un dress code nei colori della nazionale. A catturare l’attenzione è stato soprattutto il look di Letizia di Spagna, che ha scelto un elegante abito rosso firmato Adolfo Domínguez, trasformando il colore simbolo della Roja in un raffinato messaggio di sostegno. Il modello midi, già indossato in precedenti occasioni istituzionali, si distingue per la silhouette essenziale, con vita valorizzata, maniche corte svasate e gonna dalla linea fluida con spacco frontale. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Letizia di Spagna sceglie un abito rosso Adolfo Domínguez per la finale dei Mondiali. Scopri il look coordinato con Leonor e Sofia

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