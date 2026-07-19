Prima della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, la Regina Letizia ha indossato un abito midi rosso. La scelta si è concentrata su questo colore, anche se i suoi colori portafortuna sono sempre stati il rosso e il bianco. La regina ha optato per un look elegante, con dettagli ispirati alle figlie, Leonor e Sofia, visibili in alcune foto ufficiali.

Prima della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, la Regina Letizia si è ritrovata con un dilemma da sciogliere: rosso e bianco sono da sempre i suoi colori portafortuna, ma alla fine ha scelto. E la sua decisione ha coinvolto anche le figlie in un dettaglio ispirato (e cromatico) tutt’altro che casuale. Letizia di Spagna ai Mondiali 2026 punta tutto sul rosso portafortuna. Al MetLife Stadium del New Jersey, sotto gli occhi di milioni di spettatori collegati da ogni parte del pianeta, Letizia di Spagna si è presentata avvolta in un midi rosso acceso. Una firma che i suoi affezionati conoscono a memoria; non un debutto assoluto, ma... 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Letizia di Spagna ai Mondiali 2026 con l’abito midi rosso. Il dettaglio ispirato con Leonor e Sofia

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