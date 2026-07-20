Letizia di Spagna alla finale dei Mondiali 2026 | il look in rosso coordinato con Leonor e Sofia è un omaggio al Paese

La famiglia reale ha partecipato ieri alla finale dei Mondiali 2026, celebrando la vittoria della squadra nazionale. La regina, la principessa e l’infanta hanno indossato abiti coordinati nei colori rosso e bianco, simbolo di sostegno alla nazionale. Il look ha rappresentato un omaggio alla squadra durante l’evento sportivo. Nessun dettaglio è stato fornito sulla durata della presenza o su altri partecipanti.

A celebrare ieri la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026 c'era anche la famiglia reale. La regina Letizia, la principessa Leonor e l'infante Sofia hanno optato per un look coordinato che, giocando con il rosso e il bianco, omaggia la squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La SPAGNA in finale ai MONDIALI: l'esultanza dei REALI

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