Per determinare l'età biologica, si possono eseguire cinque test semplici che valutano la funzionalità di organi, muscoli e cuore. Questi test consentono di capire come il corpo risponde allo sforzo e alla fatica, indipendentemente dall'età anagrafica. Una persona di 50 anni può risultare più giovane dal punto di vista fisico rispetto a qualcuno di 40, che invece mostra segni di usura e perdita di efficienza.

La medicina dello sport parla sempre più spesso di età biologica, cioè di quanto efficienti siano realmente organi, muscoli e sistema cardiovascolare. Una persona di 50 anni può avere prestazioni fisiche paragonabili a quelle di un quarantenne, mentre un'altra, pur essendo più giovane, potrebbe mostrare già i segni del declino funzionale. Secondo uno studio della Scuola di Medicina di Stanford pubblicato sulla rivista Nature Ageing, l'invecchiamento avviene in due passaggi chiave: il primo a 44 anni circa, il secondo intorno ai 60 anni. Mentre lo scalino dei 60 anni era intuibile, i ricercatori sono rimasti sorpresi dalla presenza del gradino a 44 anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'età biologica si misura così, ecco i 5 test facili che rivelano come se la passa il tuo fisico

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Chronological Age vs. Biological Age: The Test That Exposes the Truth | Dr Luke Sorrell

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