Recentemente si è scoperto che alcuni chatbot basati sull'intelligenza artificiale raccolgono e condividono informazioni come il numero di telefono degli utenti. In passato, tali dati erano disponibili negli elenchi pubblici, ma oggi sono considerati informazioni sensibili protette dalla privacy. La questione riguarda soprattutto le modalità con cui queste piattaforme gestiscono i dati personali e le eventuali conseguenze sulla riservatezza degli utenti.

C’è stato un tempo in cui indirizzi e numeri di telefono erano negli elenchi. Oggi, indirizzo o numero di telefono sono dati sensibili e sono coperti dalla privacy. Eppure, c’è qualcosa che non va. Un nuovo articolo del MIT Technology Review ha sollevato preoccupazioni crescenti riguardo ai chatbot AI che distribuiscono numeri di telefono senza particolari restrizioni. L’ipotesi è che le informazioni personalmente identificabili vengano utilizzate nei dati di addestramento, permettendo a chiunque di richiedere numeri sepolti in profondità nel sistema. Tra i casi documentati figura quello di un sviluppatore software israeliano che ha iniziato a ricevere chiamate per l’assistenza clienti dopo che Gemini aveva fornito il suo numero a persone che cercavano un servizio completamente diverso.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I chatbot AI sanno il tuo numero di telefono: ecco quali te lo rivelano davvero

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