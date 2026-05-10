Matricole universitarie sempre meno preparate ai test d’ingresso | Si tornasse alla vecchia scuola basta promozioni facili stop ricorsi delle famiglie così asticella si abbassa di anno in anno
Negli ultimi tre anni, le università hanno notato un calo nella preparazione media degli studenti che affrontano i test d’ingresso, in particolare quelli del TOLC. Questo peggioramento si riscontra anche tra le matricole, che sembrano meno preparate rispetto al passato. Alcuni esperti chiedono di tornare alle modalità di selezione precedenti, criticando le promozioni facili e i ricorsi delle famiglie che contribuiscono a far abbassare l’asticella di anno in anno.
Negli ultimi tre anni, chi si siede davanti a un TOLC lo fa con una preparazione media in peggioramento costante. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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