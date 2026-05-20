Tra numeri anima rock e palcoscenici | Giorgio Berta si racconta su UniBg OnAir

Giorgio Berta si presenta su UniBg OnAir, un ambiente dedicato agli incontri tra figure di spicco nel panorama culturale di Bergamo. In questa occasione, il musicista con radici rock parla della sua esperienza, condividendo dettagli sulla sua carriera e sui momenti più significativi. UniBg OnAir si configura come uno spazio in cui si incontrano e si confrontano personaggi che contribuiscono attivamente alla vita culturale locale, offrendo al pubblico uno sguardo diretto e autentico sui protagonisti di questa scena.

UniBg OnAir è soprattutto un luogo di incontri. Quelli di A Place to Meet sono dedicati ai protagonisti della vita culturale di Bergamo. In questo nuovo episodio del podcast di interviste UniBg OnAir, Nicola Betti e Mattia Lucchini ci portano alla scoperta di una figura centrale per la vita artistica e culturale bergamasca: Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro Donizetti e del Politecnico delle Arti di Bergamo. Durante la chiacchierata, Berta ci guida dietro le quinte del suo percorso manageriale, raccontando la complessa e virtuosa macchina della Fondazione Donizetti. E poi, le sfide della sua nuova avventura: dal 2024 è alla guida del Politecnico delle Arti di Bergamo, un’unione pionieristica a livello nazionale tra l’Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio musicale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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I programmi e le dirette di UniBg OnAir, radio con un’eclettica anima sonoraUn fitto calendario che copre i diversi momenti del giorno con un ampio catalogo di brani e le voci degli speaker protagoniste.