Da lunedì 20 luglio Marco Liorni conduce “L’Eredità Summer”, tutti i giorni alle 20.35 su Rai 1. Per la prima volta il game show più longevo della tv italiana approda in access prime time. Un appuntamento all’insegna del divertimento, della competizione e delle novità e forte degli straordinari risultati d’ascolto ottenuti nell’ultima stagione. L’Eha registrato una media di 4.492.000 telespettatori con il 27,4% di share, il programma – realizzato in collaborazione con Banijay Italia – conserva il ritmo coinvolgente che lo ha reso uno dei format più amati dal pubblico. Tra i giochi della tradizione tornano La Scossa, il Gioco delle Date e il Gioco delle 6 Porte (che ricorda il Triello), pensati per rendere la sfida ancora più spettacolare grazie all’ausilio di immagini e filmati. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - L’EREDITÀ SUMMER SFIDA LA RUOTA TRA NOVITÀ, GHIGLIOTTINA E UNA CANZONE INEDITA

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L’EREDITÀ SUMMER SU RAI1: GROSSE NOVITÀ PER LA SFIDA CON LA RUOTA DELLA FORTUNADal 20 luglio 2026, su Rai1 andrà in onda “L’Eredità Summer” condotto da Marco Liorni, con trasmissione prevista tutti i giorni intorno alle 20.

Temi più discussi: L'Eredità Summer, Marco Liorni debutta con il format rinnovato il 20 luglio su Rai 1; Affari Tuoi è finito, ma Liorni non va ancora in onda: perché stasera non c'è la prima puntata de L'Eredità Summer su Rai 1; L Eredita Summer; Marco Liorni pronto a debuttare con L’Eredità Summer: Nessuna sfida alla Ruota.

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L'Eredità Summer con Marco LiorniA partire da lunedì 20 luglio Marco Liorni condurrà L’Eredità Summer, in onda tutti i giorni alle 20.35, su Rai 1. Per la prima volta, il game show più longevo della televisione italiana approda con ... rai.it

L'Eredità Summer al via oggi su Rai 1 con Marco Liorni: tutte le novitàL'Eredità Summer prende il via stasera, lunedì 20 luglio 2026, su Rai 1 con Marco Liorni a condurlo e le Professoresse. Tutte le novità di questa edizione. gazzetta.it