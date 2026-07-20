L’EREDITÀ SUMMER SFIDA LA RUOTA TRA NOVITÀ GHIGLIOTTINA E UNA CANZONE INEDITA
Da lunedì 20 luglio, il programma televisivo condotto da Marco Liorni va in onda alle 20.35 su Rai 1, trasmettendo per la prima volta in access prime time. La trasmissione, considerata il più longevo della tv italiana, si presenta con novità tra cui una ruota rivisitata, una ghigliottina e una canzone inedita. La trasmissione va in onda tutti i giorni, durante l’estate.
Da lunedì 20 luglio Marco Liorni conduce “L’Eredità Summer”, tutti i giorni alle 20.35 su Rai 1. Per la prima volta il game show più longevo della tv italiana approda in access prime time. Un appuntamento all’insegna del divertimento, della competizione e delle novità e forte degli straordinari risultati d’ascolto ottenuti nell’ultima stagione. L’Eha registrato una media di 4.492.000 telespettatori con il 27,4% di share, il programma – realizzato in collaborazione con Banijay Italia – conserva il ritmo coinvolgente che lo ha reso uno dei format più amati dal pubblico. Tra i giochi della tradizione tornano La Scossa, il Gioco delle Date e il Gioco delle 6 Porte (che ricorda il Triello), pensati per rendere la sfida ancora più spettacolare grazie all’ausilio di immagini e filmati. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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La sfida dell'estate è servita! Da lunedì 20 luglio 2026 Marco Liorni torna su Rai 1 con L'Eredità Summer, in onda fino ai primi di settembre, per sfidare La Ruota della Fortuna. Una sfida che promette di animare l'access prime time estivo: riuscirà Liorni a con facebook
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