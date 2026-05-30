Gerry Scotti ha rivelato di aver telefonato a Stefano De Martino e di aver stabilito un accordo con lui. La conversazione è avvenuta nonostante la competizione tra i loro programmi televisivi. Scotti ha confermato di aver discusso e raggiunto un’intesa con il collega, senza precisare i dettagli dell’accordo. La notizia si inserisce nel contesto di un confronto tra conduttori di programmi concorrenti, senza influire sulla loro collaborazione.

La battaglia degli ascolti non impedisce il dialogo. Gerry Scotti ha raccontato di essersi confrontato con Stefano De Martino, volto di punta di Rai 1 con Affari Tuoi, su un tema che accomuna entrambi: la necessità di evitare che l’access prime time si prolunghi fino a ritardare eccessivamente l’inizio della prima serata. La telefonata tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Riportare l’access prime time entro confini più sostenibili e consentire alla prima serata di iniziare a un orario più compatibile con le abitudini del pubblico. È questa la proposta lanciata da Gerry Scotti durante il Festival della Tv di Dogliani, dove il conduttore de La Ruota della Fortuna ha affrontato uno dei temi più discussi della televisione contemporanea: l’allungamento progressivo dei programmi che precedono il prime time. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gerry Scotti telefona a Stefano De Martino: “Abbiamo un accordo”

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Gerry Scotti alias Lauretta e le notti folli di De Martino - Stasera tutto è possibile - 11/03/2026

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