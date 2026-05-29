Quest'anno l'access ha realizzato ascolti straordinari, "un fenomeno da studiare" secondo Gerry Scotti. Il conduttore non sente più la competizione con Stefano De Martino, ma tra di loro c'è una "sana collaborazione" Gerry Scottisi trova al festival della tv di Dogliani e qui alCorriere della Seraha rilasciato un’intervista dove ha cercato di analizzare questo fenomeno dell’access che quest’anno incolla alla tv, ogni sera, dieci milioni di telespettatori.La Ruota della fortunaeAffari Tuoiogni sera registrano ascolti record e la sfida è sempre infuocata, anche se ora è più in parità: con una vittoria a testa. Ma aldilà di vittorie e successo,Scotti si è voluto soffermare sulfenomeno televisivoche, secondo lui è “sovrannaturale e non accadeva dal dopoguerra“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gerry Scotti e la sfida con Stefano De Martino “qualcosa di sovrannaturale”

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Gerry Scotti e Stefano De Martino un'estate di cambiamenti in TV

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