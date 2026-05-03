L' Eredità occhio alla faccia di Stefano dopo la Ghigliottina | Rassegnato

Da liberoquotidiano.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Juri, il campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Gabriella da Roma, Marcello da Taranto, Stefano da Milano, Elisabetta alla terza serata, Dario da Taranto e Caterina da Salerno. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio. Ma alla fine alla Ghigliottina - la manche finale -ci è arrivato solo Stefano. Il nuovo campione del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 95mila euro.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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