Arezzo, 20 luglio 2026 – È iniziato un ciclo di eventi dedicati a Francesco d’Assisi, promosso dalla Parrocchia di Anghiari e dal Comune locale. La serie di incontri fa parte del progetto “Eventi Francescani ad Anghiari” e include anche un dialogo con il Vescovo della diocesi. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge diverse attività culturali e spirituali.

Arezzo, 20 luglio 2026 – . Prosegue “Eventi Francescani ad Anghiari”, il calendario di iniziative promosso dalla Parrocchia di Anghiari insieme al Comune di Anghiari. Martedì 21 luglio è in programma l’incontro di S.E. Mons. Felice Accrocca, Vescovo di Assisi, che dialogherà con il giornalista vaticanista di Avvenire, Giacomo Gambassi, sul tema: L’Eredità di Francesco: in dialogo con il Vescovo di Assisi. L’incontro è previsto per le ore 18,30 presso l ’Auditorium comunale “Mascagni ” di Anghiari, e sarà preceduto dai saluti istituzionali e da un momento musicale a cura del Coro Parrocchiale di Anghiari. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e alla Valtiberina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’eredità di Francesco: in dialogo con il Vescovo di Assisi

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