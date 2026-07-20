L’eredità di Francesco | in dialogo con il Vescovo di Assisi
Arezzo, 20 luglio 2026 – È iniziato un ciclo di eventi dedicati a Francesco d’Assisi, promosso dalla Parrocchia di Anghiari e dal Comune locale. La serie di incontri fa parte del progetto “Eventi Francescani ad Anghiari” e include anche un dialogo con il Vescovo della diocesi. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge diverse attività culturali e spirituali.
Arezzo, 20 luglio 2026 – . Prosegue “Eventi Francescani ad Anghiari”, il calendario di iniziative promosso dalla Parrocchia di Anghiari insieme al Comune di Anghiari. Martedì 21 luglio è in programma l’incontro di S.E. Mons. Felice Accrocca, Vescovo di Assisi, che dialogherà con il giornalista vaticanista di Avvenire, Giacomo Gambassi, sul tema: L’Eredità di Francesco: in dialogo con il Vescovo di Assisi. L’incontro è previsto per le ore 18,30 presso l ’Auditorium comunale “Mascagni ” di Anghiari, e sarà preceduto dai saluti istituzionali e da un momento musicale a cura del Coro Parrocchiale di Anghiari. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e alla Valtiberina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Basicò su una tela dedicata a San Francesco d'Assisi: l'omaggio di un giovane artista al vescovoIn occasione dell’apertura dell’Anno Giubilare Francescano, celebrato nell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, la comunità di...
“Nei colori di Francesco": al Convento di Ganghereto una collettiva d’arte contemporanea dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’AssisiDal 7 giugno al 19 luglio 2026, il Convento di Ganghereto a Terranuova Bracciolini ospita una mostra collettiva d’arte contemporanea intitolata “Nei...
Temi più discussi: UNA BELLA NOTIZIA, A SETTEMBRE LA DODICESIMA EDIZIONE DEL CORTILE DI FRANCESCO; SCULTURE – NUOVI SEGNI. Inizia da Celano/AQ con Marianna Costi il progetto di 10 artisti in 10 città italiane per gli 800 anni di San Francesco d’Assisi; Primi Vespri dei Patroni, l'Arcivescovo: In Diocesi un nuovo organismo pastorale per la carità; Pellegrinaggio da San Marino a La Verna: il Vescovo Beneventi invita a riscoprire la libertà autentica sulle orme di San Francesco.
Eventi Francescani ad Anghiari INCONTRO CON IL VESCOVO DI ASSISI Martedì 21 luglio, ore 18,30 presso Auditorium Mascagni facebook
L’eredità di Francesco: in dialogo con il Vescovo di AssisiProsegue Eventi Francescani ad Anghiari, il calendario di iniziative promosso dalla Parrocchia di Anghiari insieme al Comune di Anghiari ... lanazione.it
San Francesco: Otranto, da oggi al Monastero delle Clarisse 4 appuntamenti in occasione degli 800 anni dalla morte del PoverelloQuattro appuntamenti a luglio presso il Monastero delle Sorelle Clarisse a Otranto in occasione degli ottocento anni della morte di San Francesco. Si inizia oggi, mercoledì 1° luglio, alle ore 20, con ... agensir.it