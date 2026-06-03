Nei colori di Francesco | al Convento di Ganghereto una collettiva d’arte contemporanea dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi
Dal 7 giugno al 19 luglio 2026, il Convento di Ganghereto a Terranuova Bracciolini ospita una mostra collettiva d’arte contemporanea intitolata “Nei colori di Francesco”. La rassegna, curata da Marco Botti, celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. La mostra si svolge negli spazi del convento, situato in via di Ganghereto. L’esposizione comprende opere di artisti contemporanei dedicate al tema del santo e alla sua figura.
Arezzo, 3 giugno 2026 – Dal 7 giugno al 19 luglio 2026 il Convento di Ganghereto, in via di Ganghereto, a Terranuova Bracciolini, ospita “Nei colori di Francesco”, mostra collettiva d’arte contemporanea a cura di Marco Botti, dedicata all’ottavo centenario dalla morte di Francesco d’Assisi. Per l’occasione espongono Katarina Alivojvodic, Vittorio Angini, Riccardo Antonelli, Guerrino Bardeggia, Mario Bettazzi, Remo Brindisi, Antonia Bortoloso, Mauro Capitani, Giuliano Caporali, Nadia Cascini, Giuliano Censini, Marco Cipolli, Francesca Donateo, Giuseppe Fochesato, Giulio Galgani, Gianfranco Gobbini, Alessandro Grazi, Silvio Loffredo, Sara Lovari, Pasquale Marzelli, Elidon Mucaj, Vincenzo Nasuto, Dario Polvani, Maurizio Rapiti, Silvia Salvadori, Laura Serafini, Eliana Sevillano, Ernesto Treccani, Giuliano Trombini ed Elisa Zadi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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