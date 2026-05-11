Basicò su una tela dedicata a San Francesco d' Assisi | l' omaggio di un giovane artista al vescovo

In occasione dell’apertura dell’Anno Giubilare Francescano, celebrato nell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, la comunità di Basicò, in provincia di Messina, ha partecipato a una cerimonia nella Chiesa Madre. Durante l’evento, un giovane artista ha presentato una tela dedicata al santo, come parte delle iniziative legate alle celebrazioni. La cerimonia ha coinvolto i presenti in un momento di condivisione religiosa e culturale.

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