L’industria creativa e il nuovo progetto musicale. L’industria discografica italiana continua a dimostrare grande dinamismo, valorizzando percorsi artistici che uniscono musica, narrazione teatrale e arti visive. In questo panorama si inserisce il ritorno di Lemuri Il Visionario, alter ego del cantautore e artista Vittorio Centrone, che annuncia l’uscita in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale del brano Luna, disponibile a partire dal 24 luglio. L’artista porta nel mercato musicale un prodotto curato che non si limita alla semplice esecuzione vocale, ma costruisce un ponte tra generi e suggestioni differenti.... 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Lemuri Il Visionario torna con il singolo Luna e un concerto a Roma

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