L’evoluzione artistica tra Roma e Los Angeles. Il panorama musicale indipendente vede il traguardo di una nuova tappa per LUPO, nome d’arte di Gualtiero Minelli, artista e cantautore romano che si divide costantemente tra la capitale e Los Angeles. Dopo aver consolidato la sua presenza sul territorio cittadino, ricordando l’esordio live romano che ha segnato un importante punto di partenza per la sua carriera, il musicista lancia una nuova sfida al mercato discografico internazionale. Il percorso artistico di LUPO dimostra un ritmo di lavoro costante, sostenuto da numeri che testimoniano una crescita tecnica ed espressiva chiara: 5.700 ascoltatori mensili e 50. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - LUPO torna con il nuovo singolo I Must Be Crazy

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