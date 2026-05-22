Ornella Muti torna a Cannes con Roma Elastica il nuovo film visionario di Bertrand Mandico
Ornella Muti è tornata a partecipare al Festival di Cannes con il film “Roma Elastica”, diretto da Bertrand Mandico. L’attrice, che ha già preso parte a diverse edizioni del festival nel corso della sua carriera, è salita nuovamente sulla celebre Croisette per presentare il suo ultimo lavoro. La pellicola di Mandico, definita visionaria, ha attirato l’attenzione del pubblico durante la presentazione. La sua presenza sul red carpet ha suscitato interesse tra gli appassionati di cinema.
Dopo numerose apparizioni al Festival di Cannes nel corso della sua lunga carriera, Ornella Muti torna sulla celebre Croisette grazie a Roma Elastica, il nuovo progetto cinematografico diretto da Bertrand Mandico. L’attrice italiana aveva già calcato il red carpet del festival con pellicole importanti come La stanza del vescovo di Dino Risi, Cronaca di una morte annunciata di Francesco Rosi, Terra del fuoco di Miguel Littin e Domani di Francesca Archibugi, presentato nel 2001. Il nuovo film, realizzato negli studi di Cinecittà, è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2026 all’interno della sezione Proiezioni di mezzanotte, in coproduzione internazionale che coinvolge anche l’Italia. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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