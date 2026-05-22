Ornella Muti torna a Cannes con Roma Elastica il nuovo film visionario di Bertrand Mandico

Ornella Muti è tornata a partecipare al Festival di Cannes con il film “Roma Elastica”, diretto da Bertrand Mandico. L’attrice, che ha già preso parte a diverse edizioni del festival nel corso della sua carriera, è salita nuovamente sulla celebre Croisette per presentare il suo ultimo lavoro. La pellicola di Mandico, definita visionaria, ha attirato l’attenzione del pubblico durante la presentazione. La sua presenza sul red carpet ha suscitato interesse tra gli appassionati di cinema.

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