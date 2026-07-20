Lei 15 anni lui 26 e una moglie | quell' estate in cui Stefania e Gino scandalizzarono i benpensanti

Durante un’estate sulla riviera versiliese, una giovane di 15 anni e un uomo di 26 anni furono protagonisti di un episodio che attirò l’attenzione generale. La sera, al locale notturno della zona, si verificò un evento che scosse la tranquillità del lungomare, coinvolgendo i due giovani. La ragazza e l’uomo avevano rispettivamente 15 e 26 anni, quest’ultimo già sposato. La vicenda ebbe un forte risalto sui media dell’epoca.

Quella sera alla Bussola qualcosa di molto simile a un fulmine squarciò la quiete del lungomare di Marina di Pietrasanta, nella Versilia degli anni d'oro. Avrebbe potuto finire lì, una fiammata proibita d'inizio estate, e invece sortì un effetto valanga, travolgendo presto addirittura la morale dei benpensanti dell'epoca. La ragazzina festeggiava i 15 anni e si era fatta accompagnare nel locale più ambito dagli artisti italiani e internazionali come regalo di compleanno: le aveva tentate tutte per convincere mamma Florida, la quale alla fine aveva ceduto, affidandola ai cugini. Quella sera si esibiva un cantautore tanto in voga, bruttino per la verità, ma così affascinante! Per l'occasione, la ragazza indossava un tubino nero che lasciava la schiena scoperta, ornato da una cascata di frange che seguivano il suo incedere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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