Marito e moglie travolti da auto in viale Pirelli | lui è morto lei gravissima

Da milanotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato pomeriggio a Milano, in viale Pirelli nella zona Bicocca, un'auto ha investito un uomo di 77 anni e una donna di 70 anni mentre attraversavano la strada. L'uomo è stato dichiarato morto sul posto, mentre la donna è stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime verifiche. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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Grave incidente stradale sabato pomeriggio a Milano. In viale Pirelli (zona Bicocca), intorno alle 15, marito e moglie di 77 e 70 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada. L'uomo, purtroppo, non ce l'ha fatta. E' morto in ospedale, alla Multimedica di Sesto, dopo il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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