Stefania Sandrelli ha festeggiato i suoi 80 anni dichiarando di sentirsi felice. Ha parlato della morte di Gino Paoli, definendola terribile e aggiungendo di aver pianto tutta la notte. Ha inoltre condiviso che sta preparando il poulet à la bière, un piatto che le riesce bene, e molte verdure per i nipoti vegetariani.

“Che cosa preparo? Il ‘poulet à la bière’, il pollo alla birra. Mi viene bene. E poi molte verdure, perché ho tanti nipoti vegetariani.”. Si ferma un attimo in silenzio, e poi dice: “Sono felice. Non vedevo l’ora che arrivasse questo giorno!”. Ha la voce allegra come quella di una ragazzina. Ma oggi Stefania Sandrelli compie ottant’anni. E sembra ieri che si affacciava al cinema, un po’ per caso, un po’ perché era il suo destino. Il caso ebbe la forma dell’obiettivo di un fotografo sulla spiaggia di Viareggio: la foto arrivò sul tavolo del regista Pietro Germi, e il resto è storia. Ma Stefania conosceva già la magia del cinema. I brevi film in super8 girati dal fratello Sergio la vedevano già attrice, montatrice, costumista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stefania Sandrelli: “Felicissima dei miei 80 anni. La morte di Gino Paoli? Terribile, di notte continuo a piangere”

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