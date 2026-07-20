Legittima difesa cosa prevede la legge in Italia

Una condanna definitiva di quasi quindici anni è stata emessa per un gioielliere responsabile di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di rapina nel 2021. L’episodio si è verificato in una attività commerciale in provincia di Cuneo. La sentenza ha riaperto il dibattito sulla legittima difesa prevista dalla legge italiana e sui limiti di utilizzo della forza in situazioni di emergenza.

Roma, 20 luglio 2026 – La condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi inflitta a Mario Roggero ha riaperto il dibattito sulla legittima difesa. Il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, è stato condannato per avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto alla sua attività, avvenuto il 28 aprile 2021. Dopo la sentenza, la Lega ha depositato una proposta di legge per ampliare i casi nei quali la reazione a un’aggressione armata in casa o in un’attività commerciale non sarebbe punibile. Il testo propone di superare, in determinate circostanze, i requisiti della proporzionalità, della persistenza del pericolo e della natura strettamente difensiva della condotta. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Legittima difesa ed eccesso, come funziona la legge

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