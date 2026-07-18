mario roggero e la legittima difesa cosa prevede la legge

Un uomo di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nella sua gioielleria. La vicenda è avvenuta il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. La difesa del condannato sostiene che si sia trattato di legittima difesa, mentre un politico ha chiesto la grazia per l’uomo.

Matteo Salvini difende Mario Roggero e spinge per la concessione della grazia nei confronti del 72enne, condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria a Grinzane Cavour (in provincia di Cuneo) il 28 aprile 2021. Il vicepremier e ministro dei Trasporti ha fatto visita al gioielliere al carcere di Bollate e all’uscita dal penitenziario, davanti ai giornalisti, ha parlato della recente riforma dell’ articolo 52 del codice penale, che risale al 18 maggio 2019, quando al governo c’era la coalizione giallo-verde formata da Lega e Movimento Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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MARIO ROGGERO: LEGITTIMA DIFESA O REATO | SABATO LA NUOVA PUNTATA

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