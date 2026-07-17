L’avvocato cassazionista spiega che la legittima difesa ha limiti definiti dalla legge e che, in assenza di condizioni specifiche, può essere difficile dimostrare che un’azione sia stata giustificata. Per quanto riguarda la richiesta di grazia, questa può essere presentata come atto di clemenza, ma non garantisce l’annullamento o la riduzione della pena automatica. La procedura si basa su valutazioni discrezionali e può variare a seconda delle circostanze del caso.

A spiegarci i confini della legittima difesa e il possibile percorso di una richiesta di grazia è l’avvocato cassazionista Michela Scafetta, legale a Roma. Qual è il principio in base al quale i giudici hanno escluso la legittima difesa nel caso Mario Roggero? «Secondo la Cassazione è venuto meno il requisito dell’attualità del pericolo. I giudici hanno ritenuto che, nel momento in cui il gioielliere ha sparato, l’aggressione fosse ormai cessata perché i rapinatori erano in fuga e non costituivano più un pericolo imminente. È proprio questa valutazione che ha escluso l’applicabilità della legittima difesa». Nelle motivazioni si legge che la difesa «non può essere né anticipata né posticipata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Caso Mario Roggero, dove finisce la legittima difesa e cosa può accadere con la grazia. L’avvocato ci spiega cosa prevede la legge

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Mario Roggero. La SENTENZA choc spiegata da un Avvocato

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