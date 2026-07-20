Non c’è cambiamento che regga. Le opposizioni annunciano battaglia sulla Legge elettorale anche in Senato. Dove si prevedono nuove discussioni sulle preferenze, perché Noi Moderati ha già detto che presenterà un emendamento per introdurle. Certo, il caos alla Camera, con la bocciatura di quello voluto anche da FdI, ha fatto scuola. Tanto che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato di una formula di maggiore garanzia sulla parità di genere. Ma il Campo largo resta fermo al muro contro muro: «Mi sembrano molto confusi e in lite fra loro. Siamo sempre nel campo delle proposte irricevibili», ha detto il senatore e responsabile Riforme del Pd, Alessandro Alfieri. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Legge elettorale, ipotesi parità di genere per sbloccare l’impasse sulle preferenze

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