Dopo il voto segreto che ha respinto l'emendamento sulle preferenze nella legge elettorale, si ipotizza una protesta tra deputate per la parità di genere. Si cerca di identificare i deputati che hanno votato contro, definendoli “franchi tiratori”. La bocciatura dell’emendamento ha suscitato reazioni tra le parlamentari, che valutano azioni di protesta trasversali.

Dopo il voto segreto che ha affossato le preferenze, prende quota l'ipotesi di una protesta trasversale di deputate sulla parità di genere. È caccia ai franchi tiratori In seguito alla bocciatura da parte della Camera dell'emendamento sulle preferenze nella prossima legge elettorale, sono ini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Legge elettorale, ipotesi di deputate franchi tiratori, protesta dopo la bocciatura dell'emendamento sulla parità di genere

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