Legge elettorale bocciata proposta delle opposizioni per la parità di genere

Da imolaoggi.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’Aula della Camera, è stato respinto un subemendamento delle opposizioni sulla parità di genere nelle preferenze per la legge elettorale. La proposta è passata con 155 voti favorevoli e 207 contrari. La bocciatura riguarda specificamente la richiesta di garantire una rappresentanza paritaria tra uomini e donne nelle liste elettorali. La decisione si è verificata nel corso del dibattito sulla normativa elettorale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle modalità di voto.

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Bocciato nell’Aula della Camera, con 207 voti contrari e 155 favorevoli, un subemendamento all’emendamento di maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale che riguardava la parità di genere. Il testo, a prima firma Luana Zanella (Avs) e sottoscritto anche da Pd e M5s, prevedeva che “nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista i candidati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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