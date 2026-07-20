Lega bufera sulle nomine in Veneto Il segretario di Verona Borchia contro il presidente della Regione Stefani | Così perdiamo la città

Il segretario della Lega a Verona ha criticato il presidente della regione per le recenti nomine in consiglio regionale, accusandolo di aver favorito Forza Italia nella scelta della presidenza dell’Ater veronese. La decisione ha suscitato tensioni all’interno del partito, che vede questa situazione come un rischio per le prossime elezioni comunali a Verona. La polemica si inserisce in un quadro di scontento legato a una serie di obiettivi ritenuti mancati dal partito locale.

Il casus belli è la mancata presidenza dell’Ater veronese (soffiata alla Lega da Forza Italia) nella recente tornata di nomine in consiglio regionale. Ma c’è un contesto da tenere a mente: il prossimo anno si vota a Verona e il Carroccio partirà svantaggiato per una serie di «obbiettivi mancati». Protagonista dello scontro intestino alla Lega è Paolo Borchia, europarlamentare, segretario provinciale e personaggio di spicco nella galassia veneta della Liga. Fino a ieri allineatissimo a Salvini da un lato ma anche al presidente della Regione Alberto Stefani, dall’altro. La frattura, profonda, si è consumata all’indomani della mancata riconferma di Matteo Mattuzzi alla guida dell’Ater scaligera (che ora chiede la testa di Borchia «reo» di voler scaricare le responsabilità su Venezia). 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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