Il presidente del Politecnico veneto ha annunciato il rilancio del progetto di unificazione delle discipline tecniche e ingegneristiche tra i quattro poli universitari della regione. Alcune università e imprese hanno espresso dubbi sulla validità del modello, ritenendo che potrebbe essere ormai superato. La proposta prevede un maggiore dialogo tra le parti, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche o tempistiche. Il tema è oggetto di discussione da oltre trent’anni nel territorio.

Il Politecnico veneto, cioè quell’idea di mettere insieme tutte le discipline tecniche e ingegneristiche che si trovano divise tra i quattro poli universitari veneti, è uno di quei temi che ciclicamente ritornano, da oltre trent’anni, nel dibattito locale. A riportarcelo, questa volta, sono stati il presidente della Regione Alberto Stefani e il sindaco di Venezia Simone Venturini, i due esponenti più giovani della politica locale. L’argomento è stato toccato nella trasmissione «Vietato Tacere» di Telechiara, orientando il dibattito su un tema che tocca nel vivo lo stato dell’economia veneta. «Parlo di politecnico, ma quello che ho in mente è... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Politecnico veneto, il presidente Stefani rilancia il progetto. I dubbi di università e imprese: «Modello superato, serve dialogo»

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