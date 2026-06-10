Durante la conferenza stampa, il presidente di CRV - Mosco ha definito l’aeroporto Allegri “strategico per Padova e il Veneto”. L’evento si è svolto nella sala ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini. Non sono stati forniti ulteriori dettagli specifici sulla discussione o sui piani futuri relativi alla struttura aeroportuale.

(Arv) Venezia, 10 giugno 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Eleonora Mosco (Stefani Presidente) ha presentato tre progetti: ‘Microfestival dell'Abitare', ‘Terminal Urbano', e ‘Spazio Immelmann', ispirati dalla connessione tra volo, cultura, innovazione, rigenerazione urbana e formazione per preparare i professionisti del domani. Sono intervenuti anche Andrea Micalizzi, Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Antonio Bressa, Vicesindaco del comune di Padova, Roberta Busca, Communications Project Manager Heron Air srl Aeroporto di Padova, l'Architetto Silvia Codato, docente dell'Università Iuav di Venezia, Curatrice del Microfestival, la professoressa Fiorella Bulegato dell'Università IUAV di Venezia, e il Generale Gennaro Marcone, Consulente Tecnico Heron Air S. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Mosco (Stefani Presidente): “Aeroporto Allegri strategico per Padova e per il Veneto"

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