Nelle ore immediatamente prima della parata per celebrare lo scudetto dell’Inter, decine di tifosi si sono radunati sui tetti delle scuderie vicino al centro ippico. La protesta dei gestori del centro è arrivata dopo aver riscontrato rischi gravi sia per i tifosi sia per i cavalli presenti. La situazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute per gestire la folla e tentare di evitare incidenti. La celebrazione si svolge con tensione e preoccupazioni crescenti tra i presenti.

Milano, 19 maggio 2026 – L’assalto è andato in scena nei minuti immediatamente precedenti all’inizio della parata per lo scudetto dell’Inter. Domenica pomeriggio, decine di tifosi nerazzurri si sono arrampicati sulle coperture delle stalle del Centro ippico lombardo di via Fetonte, così da conquistare un posto in prima fila per il passaggio del pullman in via Achille. Alcuni video hanno immortalato i movimenti estremamente pericolosi di diverse persone, che si sono spostate più volte da una parte all’altra per guadagnare il miglior punto di osservazione possibile. Per fortuna i tetti delle scuderie hanno retto, ma il rischio è stato molto elevato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa scudetto Inter, decine di tifosi sui tetti delle scuderie. Il Centro ippico protesta: “Gravi rischi per loro e per i cavalli”

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Scudetto Inter, i cori e la festa dei tifosi sotto il pullman della squadra

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