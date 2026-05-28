Milano maxi investimento sulle case popolari | pannelli solari sui tetti e bollette giù

A Milano, sono stati installati pannelli solari sui tetti di alcune case popolari grazie a un finanziamento di 1,3 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente, inserito in un progetto europeo. Gli impianti fotovoltaici sono stati posizionati sui tetti di più abitazioni, con l’obiettivo di ridurre le bollette energetiche degli inquilini. L'intervento coinvolge diversi edifici residenziali nel quartiere.

Nuovi impianti fotovoltaici sui tetti di un gruppo di case popolari di Milano grazie a un finanziamento di 1 milione e 300mila euro del Ministero dell'Ambiente nell'ambito di un progetto europeo. Lo ha annunciato Elena Grandi, assessora all'ambiente, intervenendo alla Eu Cities Mission Conference. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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