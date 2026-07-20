L’eccellenza artigiana a servizio dei professionisti

Un artigiano ha dedicato decenni alla creazione di strumenti su misura per professionisti, passando dalla formazione scolastica ai grandi progetti. La sua attività si basa su lavoro intenso e sacrificio, con un'attenzione particolare ai dettagli. Ogni pezzo realizzato rappresenta il risultato di anni di esperienza e passione, con la precisione come caratteristica principale. La sua produzione si rivolge a chi cerca qualità e affidabilità nel settore professionale.

UN RACCONTO di lavoro e sacrificio, elementi che sono alla base di una vita professionale costruita giorno dopo giorno, dalla scuola dell’obbligo ai grandi progetti. È la storia di Sandro Santamaria, a capo dell’azienda con sede a Rapagnano, tra le colline della provincia di Fermo. C’è chi il lavoro lo sceglie tardi e chi, invece, lo incontra presto. Sandro Santamaria appartiene a questa seconda categoria. A tredici anni, il futuro titolare di Santamaria Srl, azienda associata alla Compagnia delle Opere Marche Sud, aveva già capito che il suo domani sarebbe passato dai cantieri, dalle mani sporche di fatica e dalla voglia di imparare. "Avevo appena finito la scuola dell’obbligo e sono andato ad apprendere il mestiere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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