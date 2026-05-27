Giovedì 28, dalle 15 alle 18, si terrà presso il Municipio di Ferrara il quarto incontro dell’anno con ‘Il notaio risponde’. Si tratta di uno sportello gratuito di ascolto e consulenza, organizzato dal Consiglio notarile in collaborazione con il Comune. L’iniziativa prevede l’accesso libero per i cittadini che vogliono rivolgere domande o ricevere chiarimenti su questioni notarili e legali. L’appuntamento si svolge nello spazio pubblico del municipio, senza necessità di prenotazione.

I professionisti al servizio dei cittadini. Si terrà giovedì 28, dalle 15 alle 18, presso il Municipio di Ferrara, il quarto appuntamento dell'anno con ‘Il notaio risponde’, lo sportello gratuito di ascolto e consulenza promosso dal Consiglio notarile in collaborazione con il Comune di Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovo appuntamento con 'Il notaio risponde': lo sportello di consulenza gratuitaGiovedì 30, dalle 15 alle 18, si terrà il quarto appuntamento dell'anno con lo sportello di consulenza gratuita ‘Il notaio risponde’.

L’ospedale Niguarda inaugura la nuova Terapia intensiva pediatrica: uno staff di professionisti al servizio dei casi più delicatiL’ospedale Niguarda ha aperto una nuova Terapia intensiva pediatrica, dedicata ai bambini con condizioni cliniche critiche.

Temi più discussi: Quarto appuntamento Intrecci narrativi Francesca Maccani; Nuovo appuntamento con il ‘Club del mercoledì’: il 27 maggio alle ore 18 si parla di calcio e libri; Tela sonora. Musica e pittura a Capodimonte. Venerdì 29 maggio 2026 concerto ispirato dal dipinto di Masaccio, Crocifissione; Il Notaio Risponde: sportello di consulenza gratuito per i cittadini su prenotazione.

Quarto appuntamento con ‘Il notaio risponde’: i professionisti al servizio dei cittadini x.com

sono un cattolico da poco iniziato e sono ancora una prostituta, come posso fare con la confessione/parlare con il mio sacerdote? reddit

Cantemus Domino, quarto appuntamento nella chiesa di Santa Teresa di Gesù BambinoProsegue la rassegna concertistica itinerante Cantemus Domino con il suo quarto appuntamento. Domenica 24 maggio alle ore 18:30 la chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino a Catanzaro Lido ospiterà un c ... catanzaroinforma.it

Delitto di Garlasco a Quarto Grado | Il programma torna nella villetta di via Pascoli: cosa ha scoperto?Quarto Grado torna questa sera con tutte le ultime novità sul delitto di Garlasco: il talk di Rete 4 è tornato nella villetta di via Pascoli Il delitto di Garlasco sarà ancora il protagonista della ... ilsussidiario.net