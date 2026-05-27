Ecco Technogym School | L' eccellenza formativa per i nuovi professionisti del wellness e longevità

Notizia in breve

Technogym ha annunciato la creazione di Technogym School, un nuovo centro dedicato alla formazione di professionisti nel settore del wellness e della longevità. Il progetto mira a offrire programmi di alta formazione per preparare i futuri esperti in questo campo. La scuola si rivolge a chi desidera approfondire competenze legate alla salute e al benessere, con l’obiettivo di formare una nuova generazione di professionisti qualificati.