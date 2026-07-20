Una donna di 59 anni ha ricevuto un risarcimento di 1,3 milioni di euro dopo aver subito 33 mesi di chemioterapia. Il Tribunale civile ha condannato l’Asl di Lecce e il medico che la curava, riconoscendo che un angioma era stato erroneamente diagnosticato come tumore. La diagnosi sbagliata ha portato a trattamenti invasivi per più di due anni, che sono stati giudicati ingiustificati. La sentenza stabilisce la responsabilità delle strutture sanitarie coinvolte.

Il Tribunale civile condanna l’Asl di Lecce e il medico che aveva in cura la paziente. Quella che doveva essere una cura si trasformò in una condanna. Per quasi tre anni, una donna di 59 anni, casalinga residente a Guagnano, in provincia di Lecce, fu sottoposta a decine di cicli di chemioterapia dopo che un angioma benigno venne erroneamente diagnosticato come un tumore maligno. Una terapia che, secondo quanto accertato dai giudici, provocò l’insorgenza di una leucemia mieloide acuta, rivelatasi fatale. A distanza di oltre quindici anni dalla sua morte, il Tribunale civile di Lecce ha riconosciuto la responsabilità dell’ Asl di Lecce e del medico che seguiva la paziente, disponendo un risarcimento di oltre 1 milione e 300 mila euro a favore del marito, dei tre figli e degli altri familiari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Lecce, scambiano un angioma per un tumore: 59enne sottoposta a 33 mesi di chemioterapia, maxi risarcimento da 1,3 milioni di euro

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