Una donna è morta dopo aver subito 33 mesi di chemioterapia che si sono rivelati inutili. La diagnosi iniziale aveva identificato un tumore, ma successivamente si è scoperto che si trattava di un angioma. Il Tribunale di Lecce ha condannato l’Asl di Lecce e un medico dell’ospedale di Nardò a pagare un risarcimento superiore a un milione di euro ai familiari della donna. La decisione si basa sull’errore di diagnosi e sulla conseguente terapia inutile.

Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, ha condannato la Asl di Lecce e un medico dell’ ospedale di Nardò a risarcire con oltre un milione e 300mila euro i familiari - marito, tre figli e nipoti - di una paziente 59enne morta a febbraio 2009 a seguito di una diagnosi oncologica errata, tumore anziché un angioma benigno, con conseguente terapia farmacologica sbagliata. La donna, cioè, era stata sottoposta a chemioterapia per 33 mesi, per un totale di 57 somministrazioni, da agosto 2004 ad aprile 2007. La terapia determinò l’insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l’ha portata al decesso, avvenuto meno di due anni dopo. I giudici,... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Angioma scambiato per un tumore: donna muore dopo 33 mesi di chemio inutile: l'Asl di Lecce condannata a risarcire i familiari

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