lebron il vecchio leone cerca casa

L'Inghilterra, paese che ha inventato il calcio, ha partecipato a numerose finali mondiali dal 1966, senza mai vincere nuovamente il titolo. Nonostante il cambio di tecnici e giocatori, le squadre inglesi si sono spesso avvicinate alla vittoria, ma hanno fallito il traguardo finale. La storia delle nazionali britanniche nel torneo si caratterizza per grandi attese e finali sfumate, lasciando un senso di rimpianto in più generazioni di tifosi.

L'Inghilterra ha inventato il calcio e perfezionato il rimpianto. Dal 1966 colleziona generazioni d'oro, grandi attese e finali mancate. Cambiano tecnici e campioni, non il finale: quando il traguardo si avvicina, la storia le pesa sulle gambe. Anche stavolta è arrivata quasi in fondo. Più che la patria del football, è già la capitale mondiale del sarà per la prossima volta. *** Nella savana il vecchio leone non cede lo scettro, costringe gli altri a strapparglielo con i denti. LeBron James, a 41 anni, ha ancora lo stesso istinto. Lasciati i Lakers, tratta la squadra giusta per un'ultima caccia al titolo, una Last Dance senza nostalgia. Non cerca un saluto, ma il 5° anello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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