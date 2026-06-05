Il tesoriere dello stato dell'Illinois ha restituito 8 dollari a Papa Leone XIV, collegati a un vecchio conto PayPal. La banca del Papa avrebbe interrotto il servizio telefonico il mese scorso, ma oggi si è svolta una consegna di denaro senza l’uso del telefono, in Piazza San Pietro. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa restituzione o sul conto in questione.

“La sua banca avrà anche riattaccato il telefono in modo clamoroso a Papa Leone il mese scorso, ma oggi in Piazza San Pietro, in Vaticano, non c’era bisogno del telefono”. È il commento del tesoriere dello Stato dell’Illinois, Michael Frerichs, al video pubblicato sui social mercoledì 3 giugno in cui mostra la consegna a Papa Leone XIV di un buono di 8,65 dollari, proventi di un vecchio conto PayPal che Robert Prevost aveva lasciato in Illinois prima dell’elezione a Pontefice. Leone XIV ha risposto ricordando l’episodio a cui ha fatto riferimento Frerichs, che risale al mese scorso: “Mi hanno riattaccato il telefono in faccia, si sono infastiditi”, ha detto il Pontefice riferendosi alla sua banca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Papa Leone XIV e il vecchio conto Paypal: il tesoriere dell’Illinois gli restituisce 8 dollari

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Papa Leone e il conto PayPal dimenticato in America: il tesoriere dellIllinois gli consegna 8,65 $

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