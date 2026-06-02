Il vecchio leone e il dopo-Fedriga | Vi dico chi sarà il presidente della Regione
Un ex leader politico ha annunciato chi sarà il prossimo presidente della Regione. Dopo aver percorso oltre 400 chilometri in bicicletta attraverso la Maremma, ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla futura leadership regionale. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sui processi elettorali, ma la sua affermazione ha attirato l’attenzione. L’uomo, noto per le sue precedenti cariche pubbliche, ha condiviso il suo punto di vista durante un’uscita in bicicletta, senza ulteriori commenti ufficiali.
È appena rientrato dall’ennesima uscita in bicicletta, la sua più recente passione. Più di 400 chilometri, attraversando la Maremma. Renzo Tondo, dal “buen retiro” del suo albergo-ristorante tolmezzino, racconta com’è la vita senza le istituzioni: “Ascolto, leggo, mi documento. La passione è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Fedriga è il presidente di Regione più gradito. Occhiuto sul podio con il 53%, Schifani ultimo con il 25%Tra i presidenti di Regione, quelli del Nord che appartengono alla Lega sono i più apprezzati dagli italiani.