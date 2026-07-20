Le visite mediche con l’Atalanta e il trasferimento saltato | due anni dopo Marc Pubill è campione del mondo

Due anni dopo il tentativo di trasferimento fallito, Marc Pubill è diventato campione del mondo con la nazionale spagnola. La finale si è disputata domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, con la vittoria per 1-0 contro l’Argentina. Il gol decisivo è stato segnato da Ferran Torres durante i supplementari. Le visite mediche con l’Atalanta sono state saltate, ma Pubill ha raggiunto il traguardo più importante nel torneo mondiale.

Nel pomeriggio americano di domenica 19 luglio sul campo del MetLife Stadium di East Rutherford la Spagna ha festeggiato la sua seconda coppa del mondo, grazie alla vittoria per 1-0 in finale contro l’Argentina griffata dal gol di Ferran Torres nei supplementari. Gli ex atalantini albicelesti, Scaloni, Romero e Musso, hanno terminato la loro corsa da sconfitti proprio all’ultimo atto, senza riuscire a fare il bis dopo il successo di Qatar 2022. Tra le file della Roja non ci sono giocatori che hanno un passato nerazzurro o con legami diretti con Bergamo, contrariamente ai tre sopracitati argentini. Ma tra i 26 campioni del mondo c’è anche... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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