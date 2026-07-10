Atalanta dopo le visite mediche salta l’affare da 45 milioni per Ederson allo United

Da sport.quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il trasferimento di José Ederson al Manchester United è stato cancellato all'ultimo momento. Dopo aver completato le visite mediche e i test fisici, il club britannico ha deciso di non procedere con l'acquisto da 45 milioni di euro. La trattativa si è interrotta dopo le verifiche supplementari sul centrocampista nato nel 1999.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo – Saltata all’ultimo passaggio la trattativa da 45 milioni per la c essione di José Ederson al Manchester United. In serata il club britannico ha deciso di non concludere l’operazione dopo aver sottoposto il centrocampista classe ‘99 a una seconda parte di visite mediche e dii test fisici e atletici supplementari.  Che non hanno convinto i Red Devils, che così hanno deciso di non completare l’operazione che di fatto era già chiusa ai primi giugno quando le due società avevano definito l’accordo economico da 45 milioni e l’ingaggio per il giocatore. Che a inizio giugno aveva sostenuto a Manchester una prima parte delle visite mediche, non completate perché a sorpresa aveva ricevuto in extremis la convocazione per il Mondiale dal ct brasiliano Ancelotti per rimpiazzare l’infortunato Wesley. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

atalanta dopo le visite mediche salta l8217affare da 45 milioni per ederson allo united
© Sport.quotidiano.net - Atalanta, dopo le visite mediche salta l’affare da 45 milioni per Ederson allo United
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ederson, lo United rinuncia dopo le visite: per l'Atalanta sfuma affare da 50 milioniIl trasferimento di Ederson dal club attuale allo United è stato annullato dopo le visite mediche.

Leggi anche: Ederson al Manchester United salta dopo le ultime visite mediche: cosa è successo. Tutti i dettagli

Temi più discussi: Ederson-Man United, ulteriori visite mediche; Gaetano all'Atalanta, ora è ufficiale; Gaetano-Atalanta, ci siamo: visite mediche e poi la firma; Atalanta, preso Gianluca Gaetano: le cifre dell'affare.

atalanta dopo le visiteAtalanta, dopo le visite mediche salta l’affare da 45 milioni per Ederson allo UnitedLa dirigenza dei Red Devils ha deciso di non completare l’acquisizione del brasiliano dopo una seconda serie di test medici e fisici ... sport.quotidiano.net

atalanta dopo le visiteAtalanta, after medical tests, the €45 million deal for Ederson to United falls through.The Red Devils management have decided not to complete the acquisition of the Brazilian after a second series of medical and physical tests. sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web