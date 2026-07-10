Il trasferimento di José Ederson al Manchester United è stato cancellato all'ultimo momento. Dopo aver completato le visite mediche e i test fisici, il club britannico ha deciso di non procedere con l'acquisto da 45 milioni di euro. La trattativa si è interrotta dopo le verifiche supplementari sul centrocampista nato nel 1999.

Bergamo – Saltata all’ultimo passaggio la trattativa da 45 milioni per la c essione di José Ederson al Manchester United. In serata il club britannico ha deciso di non concludere l’operazione dopo aver sottoposto il centrocampista classe ‘99 a una seconda parte di visite mediche e dii test fisici e atletici supplementari. Che non hanno convinto i Red Devils, che così hanno deciso di non completare l’operazione che di fatto era già chiusa ai primi giugno quando le due società avevano definito l’accordo economico da 45 milioni e l’ingaggio per il giocatore. Che a inizio giugno aveva sostenuto a Manchester una prima parte delle visite mediche, non completate perché a sorpresa aveva ricevuto in extremis la convocazione per il Mondiale dal ct brasiliano Ancelotti per rimpiazzare l’infortunato Wesley. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Atalanta, dopo le visite mediche salta l’affare da 45 milioni per Ederson allo United

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