Atalanta primi passi della stagione 2026 27 | via con le visite mediche
I giocatori dell’Atalanta effettueranno le visite mediche lunedì 6 luglio, senza radunarsi a Zingonia. I test atletici sono programmati da martedì 7 luglio presso il centro sportivo. La preparazione pre-campionato per la stagione 202627 è iniziata con queste verifiche mediche e fisiche. La squadra si concentrerà successivamente sugli allenamenti e sulla preparazione atletica, che si svolgeranno sempre nel medesimo centro.
CALCIO. I giocatori le sosterranno lunedì 6 luglio e dunque non si raduneranno a Zingonia, dove invece si svolgeranno i test atletici da martedì 7. L’Atalanta si appresta a muovere i primi passi della stagione 202627: il primo appuntamento sarà lunedì 6 luglio con il raduno, che non sarà a Zingonia, bensì nel luogo in cui saranno svolte le visite mediche. Il primo giorno sarà dunque dedicato esclusivamente alle visite, che come detto non si terranno al Centro Bortolotti. Lì, a Zingonia, potrebbe al massimo presentarsi qualche giocatore a fare un salto: da martedì la squadra sarà invece al Bortolotti per sostenere i test atletici. Il programma dei primi giorni prevede appunto le visite lunedì 6, i test tra martedì e mercoledì e poi l’inizio degli allenamenti da giovedì. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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